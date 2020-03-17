Япония выделит Ирану 23,5 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом

Правительство Японии намерено выделить Ирану 2,5 миллиарда иен (около 23,5 миллиона долларов) для содействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник глава МИД страны Мотэги Тосимицу.

"В Иране число заразившихся приближается к 15 тысячам, что является третьим по величине показателем в мире после Китая и Италии. Распространение вируса вызывает огромное беспокойство для всего международного сообщества", - отметил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.

Глава МИД Японии также подчеркнул, что в Иране может быть "потребность в технологическом сотрудничестве, а также материальном обеспечении медработников, госпиталей, карантинных баз и других мест".

По словам Мотэги, данная сумма будет выделена из 15,5 миллиарда иен (145,6 миллиона долларов), которые Япония планирует направить в международные организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались. По последним данным властей Ирана, 853 человека умерли от болезней и осложнений, вызванных коронавирусом, число случаев заражения этим вирусом приближается к 15 тысячам.