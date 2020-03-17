В Индии сообщили о третьей смерти от коронавируса

Власти города Мумбаи, административного центра штата Махараштра, сообщили о гибели 64-летнего мужчины от коронавируса, это третья смерть от него в Индии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает газета Indian Times, помимо коронавируса у мужчины был ряд других болезней.

Ранее от коронавируса в Индии скончался 76-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Власти Махараштры сообщили ранее о 40 заболевших новым коронавирусом в штате. Самой юной заболевшей стала трехлетняя девочка, подхватившая вместе с матерью вирус от своего отца, вернувшегося в Индию из США.

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, по данным на 17 марта, в стране зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусом, вылечилось 13 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.