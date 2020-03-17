В Таиланде закрывают все стадионы и ипподромы из-за коронавируса

Начиная со среды, в Таиланде закрываются вплоть до особого распоряжения все стадионы, арены тайского бокса, петушиных боев и ипподромы в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-брифинге в Бангкоке вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

"С 18 марта на всей территории Таиланда закрываются вплоть до особых распоряжений все стадионы, ипподромы, арены тайского бокса и петушиных боев. Это внесено отдельным пунктом в сегодняшнее постановление кабинета министров", - заявил министр.

Он также сообщил, что постановление дает полномочия губернаторам провинций закрывать развлекательные заведения и заведения общественного питания в их территориальных единицах в целях борьбы с эпидемией коронавируса.

"Отдельным пунктом в постановление вошло и решение по Бангкоку. В столице и ближайших провинциях все развлекательные заведения и бары закрываются с завтрашнего дня на 14 суток для "генеральной уборки" и дезинфекции", - сообщил Чанвиракун.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.