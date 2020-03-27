Число заражений коронавирусом в Бразилии за первый месяц вдвое выше, чем в Италии

Число пациентов с коронавирусом в Бразилии за месяц с момента выявления 26 февраля первого случая инфицирования более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К такому выводу пришли журналисты бразильского новостного портала G1, сопоставив данные американского Университета Джонса Хопкинса с официальной статистикой Минздрава южноамериканской республики.

Так, согласно обновленной в четверг ежедневной сводке Министерства здравоохранения Бразилии, число зарегистрированных в стране случаев заражения коронавирусом составило 2915. В то же время с момента выявления 30 января первого на территории Италии инфицированного коронавирусом (туриста из КНР) до 1 марта на Апеннинах подтвердилось 1694 диагноза. Как отмечает портал, в большинстве стран, столкнувшихся с заболеванием, ситуация резко ухудшилась именно спустя месяц после обнаружения первого случая инфицирования. В настоящее время в Италии насчитывается 62 013 заразившихся и свыше 8 тыс. летальных исходов.

Число умерших от коронавируса в Бразилии за первый месяц также оказалось выше (77 человек, по данным Минздрава), чем в свое время на Апеннинах (29 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса), отмечают авторы публикации.

Во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что считает неоправданным введение карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с пандемией. По мнению Болсонару, инфекция представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 лет являются редкими. Как пояснил позже вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, таким образом глава государства хотел обозначить обеспокоенность тем, что последствия всеобщего карантина для экономики страны также являются разрушительными.

Несмотря на заявления Болсонару, большинство региональных властей решили не снимать введенные ими ранее ограничения на работу коммерческих предприятий и не отзывать рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции. По оценкам главы Минздрава Луиса Энрике Мандетты, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре - спад.