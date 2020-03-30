В Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в пять раз больше людей, чем в Китае

Число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за почти две недели с момента регистрации первого летального случая в штате Сан-Паулу более чем в пять раз выше, чем за тот же период в Китае. К такому выводу пришли журналисты газеты Folha de S.Paulo, сопоставив данные местного управления здравоохранения с официальной статистикой КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно обновленной в воскресенье официальной сводке региональных властей, в Сан-Паулу, ставшем эпицентром эпидемии COVID-19 в Бразилии, за 13 дней, прошедших с 17 марта, когда в штате умер первый пациент с коронавирусом, зарегистрировано 98 летальных исходов. В Китае, по официальным данным, за аналогичный период умерли 18 человек.

Ранее портал GE-1 со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса отметил, что число пациентов с коронавирусом в Бразилии за месяц с момента выявления первого случая инфицирования более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Италии. Как уточнялось, в большинстве стран, столкнувшихся с заболеванием, ситуация резко ухудшилась именно спустя месяц после обнаружения первого заразившегося.