Власти Новой Зеландии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Режим чрезвычайного положения, введенный в Новой Зеландии 25 марта в рамках противодействия распространению коронавируса нового вида, продлен на неделю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре, опубликовавший соответствующее заявление на сайте правительства.

"Чрезвычайное положение в стране, объявленное для того, чтобы остановить распространение COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), было продлено еще на семь дней", - указано в сообщении главы ведомства. Также отмечается, что действие режима может быть продлено еще "столько раз, сколько потребуется", для сохранения ресурсов, необходимых для борьбы с болезнью, и обеспечения бесперебойной работы всех служб управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

В дальнейшем решения о продлении действия режима ЧС будут приниматься еженедельно на основе рекомендации руководителя национального штаба по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

В Новой Зеландии выявлено 647 случаев заражения коронавирусом, 58 из них зарегистрированы за минувшие сутки. В больницах страны находятся 14 пациентов с заболеванием, вызываемым вирусом, 74 человека вылечились. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 28 февраля.

25 марта правительство Новой Зеландии объявило режим чрезвычайного положения для того, чтобы максимально ограничить социальные контакты и обеспечить самоизоляцию граждан. На территории государства закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, а также детские сады и школы. Частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.