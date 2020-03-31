В Китае зафиксировали свыше 1,5 тыс. случаев бессимптомного протекания COVID-19

Власти Китая зафиксировали в стране более 1,5 тыс. случаев бессимптомного протекания заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом во вторник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 24:00 30 марта по местному времени, 1 541 человек с бессимптомным протеканием болезни прошел медицинское обследование, из них 205 - ввозные случаи заражения", - говорится в сообщении ведомства.

В документе подчеркивается, что "люди с бессимптомным протеканием болезни могут заражать здоровых граждан". Уточняется, что в большинстве бессимптомных случаев заболевания зараженный не испытывает характерных симптомов (лихорадка, боль в горе, кашель и т.д.), такие инфицированные выявляются непосредственно в ходе теста на нуклеиновую кислоту коронавируса и других анализов на коронавирус. Обычно это происходит при попадании в медучреждение больших групп граждан, имевших тесные контакты с заболевшими, или групп людей, побывавших в регионах с тяжелой эпидемической ситуацией и высоким риском заражения.

Власти также сообщили, что с 1 апреля на ежедневной основе будут публиковаться статистические данные по бессимптомным случаям заражения коронавирусом в Китае.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.