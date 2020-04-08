Более 40 компаний Японии с февраля объявили о банкротстве из-за коронавируса

По меньшей мере 42 предприятия Японии начали процедуру банкротства с февраля текущего года, указав в качестве причины прекращения деятельности ущерб от распространения нового коронавируса. Об этом в среду сообщило Японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 70% обанкротившихся компаний относились к сферам туризма и общепита.

Ранее власти Японии ввели режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах, включая Токио и Осаку. Их общее население - около 55 млн человек, местных жителей призывают без особой необходимости не покидать дома.

В Японии на данный момент насчитываются более 5,1 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего случаев инфицирования (1,1 тыс.) выявлено среди жителей Токио. Всего в Японии зафиксированы 109 летальных исходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. смертельных исходов.