Власти Австралии из-за коронавируса выдворяют иностранные круизные лайнеры

Власти Австралии потребовали от капитанов четырех круизных судов, находящихся у побережья штата Квинсленд, покинуть в среду австралийские территориальные воды и выйти в море. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Австралийская пограничная служба отклонила просьбу операторов круизных судов остаться на якоре в портах континента и предписала им после заправки топливом уйти к месту приписки.

Круизные суда зарегистрированы на Багамских островах, в Панаме и на Мальте. Как ожидается, во время плавания они совершат заход в ряд стран Азии, куда доставят их граждан из числа своих экипажей, общая численность которых составляет 13,5 тыс. человек.

По данным австралийских властей, на пассажиров круизных судов приходится большая часть завезенных на континент инфицированных коронавирусом. На этой неделе началось уголовное расследование в отношении должностных лиц, с разрешения которых морскому лайнеру Ruby Princess было позволено в марте бросить якорь в гавани Сиднея и высадить на берег пассажиров, зараженных коронавирусом. Это судно продолжает оставаться в сиднейском порту, его экипаж находится на карантине.

В настоящее время в Австралии зафиксировано почти 6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Порядка 300 пациентов госпитализированы с заболеванием, вызванным вирусом, 39 из них находятся в реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции легких. 1 080 человек выздоровели после коронавирусной инфекции, а чуть более 4,5 тыс. находятся в карантине и получают лечение у себя дома. 50 человек скончались в результате пневмонии, вызванной вирусом.