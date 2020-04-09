Число новых случаев коронавируса в Бразилии за сутки впервые превысило 2 тыс.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 2 210 до 15 927, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прежний антирекорд по количеству новых диагнозов за сутки - 1 661 - был установлен во вторник. Количество летальных исходов увеличилось на 133 до 800. Показатель смертности вырос до 5%.

Как ранее прогнозировали в Минздраве, в апреле начнется резкий рост числа заболеваний, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти страны ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Большая часть пациентов с подтвержденным диагнозом (59%) проживают в юго-восточном регионе страны, где расположены штаты Сан-Паулу (свыше 6,7 тыс. инфицированных и 428 умерших) и Рио-де-Жанейро (около 2 тыс. заразившихся и 106 умерших) с их одноименными столицами. Высокие темпы распространения коронавируса отмечены также в штатах Сеара (почти 1,3 тыс. заразившихся и 43 умерших) и Амазонас (804 заразившихся и 30 умерших). В этих регионах, а также в столичном Федеральном округе (509 заразившихся и 12 умерших) власти опасаются начала фазы неконтролируемого роста заражений.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу.