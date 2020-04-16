Мадуро рассказал о своих любимых сериалах, которые он смотрит на карантине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, какие сериалы он смотрит во время общенационального карантина. Соответствующее заявление он сделал в среду во время выступления в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Особенно рекомендую четвертый сезон сериала "Бумажный дом" (La casa de papel). Он очень хороший. Мы с Силией [Флорес - жена Мадуро] посмотрели его на выходных. Я бы хотел познакомиться с актерами сериала", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также порекомендовал своим министрам и соотечественникам сериалы "Боливар" (Bolivar) и "Когда они нас увидят" (Asi nos ven). "Рекомендую [их] всем, у кого есть [подписка на] Netflix (американская стриминговая платформа - прим. ТАСС). Она есть у многих венесуэльцев", - добавил он.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 15 апреля общее число заразившихся в Венесуэле составляет 197, умерли девять человек, 111 выздоровели.