В Китае за сутки выявили 10 заразившихся коронавирусом

Число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Китае не возросло ни на одного человека, количество инфицированных в больницах увеличилось на 10, до 959 человек. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 93,2% заразившихся, в том числе 56 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,7 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии - 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). Летальных исходов в стране не наблюдается уже более недели.

На территории КНР мало местных случаев заражения, за минувшие сутки их выявлено четыре. Инфицированные продолжают прибывать из-за рубежа, за предыдущий день - шесть человек. Всего в Китае зафиксировано 1 616 зараженных, приехавших из-за границы, из них 823 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых трансграничных поездок.