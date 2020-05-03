В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Южной Корее за прошедшие сутки было зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в стране.
Уточняется, 10 новых случаев заболевания коронавирусом были привезены из-за границы. Всего на данный момент в Южной Корее 1091 импортированный случай заражения коронавирусом.
Общее число инфицированных в стране составляет 10 793 человека.
Число погибших составляет 250 человек.
Отмечается, что за минувший день из больниц выписались 60 человек, общее число выздоровевших составляет 9 183 человека.
Лента новостей
В Азербайджане определены правила для предприятий, занимающихся торговлей продуктами питания в период пандемии
Сахиль Керимли: Созыв саммита Движения неприсоединения - показатель чуткого подхода Азербайджана к борьбе с пандемией
Письма граждан: Мы гордимся, что у нас такой Президент, как Вы, который заботится о народе, ставит его здоровье превыше всего
Руководство Армении использует свой народ, как биоматериал для смертельно опасных опытов - российский эксперт
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 46 человек – Оперативный штаб
Многие не понимают насколько опасно все, что происходит в мире - народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы