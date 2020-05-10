За сутки в Китае выявлены 14 случаев активного заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 новых случаев активного протекания заболеваний, вызванных коронавирусом, и 20 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Из активных случаев 12 выявлены внутри страны (провинции Цзилинь – 11, Хубэй – один), два – ввезенных из-за границы (Шанхай). Из 20 бессимптомных "импортирован" один, остальные обнаружены внутри страны.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрирован 82 901 активный случай заражения, из них 1 683 – ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 148 человек, состояние 13 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.