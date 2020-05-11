В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили. Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал Tele 13 со ссылкой на национальный сейсмологический центр страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр располагался в 18 км к северу от города Сан-Педро-де-Атакама (область Антофагаста), где проживают около 4 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 138 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.