В Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили. Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал Tele 13 со ссылкой на национальный сейсмологический центр страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр располагался в 18 км к северу от города Сан-Педро-де-Атакама (область Антофагаста), где проживают около 4 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 138 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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