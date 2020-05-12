В Ухане проведут массовое тестирование на COVID-19

Власти китайского города Ухань проведут массовое тестирование жителей на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Reuters.

Тестирования будут проводиться на протяжении 10 дней.

По информации агентства, власти всех административных регионов города должны разработать план по организации тестирования.

Новые заболевшие коронавирусом в Ухане были выявлены через несколько дней после отмены месячного карантина.

Отмечается, что Минздрав Уханя не стал комментировать эту информацию.