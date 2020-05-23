Токио обновил рекорд по минимуму новых заражений коронавирусом

Всего два новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Токио за минувшие сутки, это второй подряд суточный рекорд по этому показателю с начала распространения коронавируса в Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в субботу данные Минздрава страны.

Накануне в столице Японии было зафиксировано трое новых заразившихся. По всей стране за прошедшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения, общее количество инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 281. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 11, общее количество достигло 838. За последнюю неделю динамика распространения коронавируса на территории Японии, как и число новых смертей, держится примерно на одном и том же низком уровне.

Власти Японии 21 мая объявили о досрочном снятии режима ЧС в трех префектурах на западе страны - Киото, Осаке и Хёго. Решение о досрочном снятии режима ЧС в этом западном регионе страны было принято на основе заключения экспертной комиссии, очередное заседание которой состоялось ранее в тот же день. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также дал понять, что режим ЧС, который продолжил действовать еще в пяти областях, включая Токио и самую северную префектуру Хоккайдо, может быть досрочно снят 25 мая, если ситуация с распространением коронавируса позволит властям принять соответствующее решение.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее режим был продлен до 31 мая. Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство на прошлой неделе объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, около 330 тыс. умерли.