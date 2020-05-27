В результате крушения самолета в Карачи разрушены 20 домов

Двадцать домов были разрушены в результате произошедшего 22 мая крушения самолета Airbus А320 "Международных авиалиний Пакистана" недалеко от международного аэропорта в городе Карачи. Об этом в среду сообщила газета Doon со ссылкой на итоги заключения об оценке ущерба имуществу, подготовленного администрацией города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, на улице, где рухнул пассажирский авиалайнер, полностью разрушены два жилых дома, 18 построек разрушены частично и подлежат реконструкции. Помимо недвижимости, было уничтожено 10 автомобилей и 14 мотоциклов.

Ранее представитель "Международных авиалиний Пакистана" Абдулла Хан сообщил, что всем гражданам, понесшим в результате авиакатастрофы материальный ущерб, будут выплачены компенсации из бюджетных средств. "Жители разрушенных домов также получат компенсацию ущерба от правительства Пакистана, - добавил он. - Размер данных выплат будет утвержден после оценки стоимости ущерба".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На его борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.