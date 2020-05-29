В Китае не выявлено новых активных случаев заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки не было зарегистрировано новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено пять бессимптомных больных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Один из бессимптомных носителей COVID-19 прибыл из-за рубежа.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 82 995 активных случаев заражения, из них 1 788 - ввезенные из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки также не выявлено новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 552 случая заболевания: в Гонконге - 1 066 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь смертей).