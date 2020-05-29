Глава Гонконга призвала население с пониманием отнестись к закону о нацбезопасности

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам призвала местных жителей отложить в сторону разногласия и с пониманием отнестись к решению парламента Китая о выработке закона об обеспечении национальной безопасности на территории этого специального административного района КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в обращении к населению, распространенном в пятницу ее пресс-службой.

"Я призываю вас к полному пониманию и решительной поддержке резолюции, принятой Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП)", - заявила она.

"За последний год гонконгское общество столкнулось с потрясениями. Насилие участников массовых беспорядков возросло, случаи выявления нелегального огнестрельного оружия и взрывчатых веществ говорят о террористических угрозах", - отметила Лам. По словам, растет иностранное вмешательство в дела Гонконга с целью поддержки радикалов, чьи действия угрожают интересам суверенитета, безопасности, процветания и развития. Активизировались силы, продвигающие идеи "гонконгской независимости", открыто бросающие вызов авторитету центральных властей Китая.

При этом Лам признала, что нынешние правоприменительные механизмы для обеспечения национальной безопасности в Гонконге являются слабыми и неэффективными. Она отметила, что в течение 23 лет местные власти таки не смогли выработать и принять собственные законодательные акты в этой сфере, поэтому решением вопроса пришлось заниматься на уровне ВСНП.

Гонконгский лидер вновь подчеркнула, что новый закон будет направлен "лишь против небольшой горстки преступников" и не нарушит принцип "одна страна - две системы", законные права и свободы местных жителей, включая право на свободу слова и мирные собрания.

Одобренная в четверг на сессии ВСНП резолюция дала полномочия Постоянному комитету парламента без согласования с Законодательным советом Гонконга разработать законопроект, который вступит в силу ориентировочно к августу. Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности: сепаратизма, подрыва государственной власти, терроризма и иностранного вмешательства в Гонконге, где в прошлом году вспыхнули массовые беспорядки.