В Черногории сообщили об окончании эпидемии COVID-19

В Национальном совете по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории заявили, что признают эпидемию коронавируса нового типа в стране оконченной. Об этом сообщает Twitter черногорского кабмина, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

В правительстве республики отметили, что NKT утвердил предложение Института общественного здоровья об объявлении в Черногории окончания эпидемии COVID-19.

«Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан», — указано в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.