Мощное землетрясение может произойти в Нью-Дели в ближайшие дни

Мощное землетрясение может произойти в ближайшие дни в ряде регионов Северной Индии, в том числе и в Национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели). Об этом сообщает в субботу газета The Times of India со ссылкой на специалистов из отдела прикладной геофизики и сейсмологии Индийского института технологий в Дханбаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Повторяющиеся толчки малых величин указывают на большее землетрясение. Оно затронет и столичный регион. Он находится всего в 370 км от Кангры и в 260 км от Уттаркаши, которые известна сильными землетрясениями, и большее землетрясение в этой линии разлома обязательно затронет столицу", - приводит газета слова профессора кафедры прикладной геофизики института Пи Кей Хана.

Он напомнил, что названные им города уже переживали мощные землетрясения магнитудой 6,3 и 7,8 в 1945 и 1905 годах. Этот регион за последние два года испытал 64 толчка магнитудой 5,0 и выше. Только за последние два месяца в регионе ощущалось 11 подземных толчков, что, по мнению экспертов, свидетельствует о накоплении энергии деформаций, особенно вблизи Дели и Кангры.

Профессор полагает, что центральное и столичное правительства должны принять превентивные меры и информировать население о приближающейся угрозе.