Сейсмологи опасаются мощного землетрясения в Индии

Мощное землетрясение может произойти в ряде регионов Индии, в том числе и в столичном округе Дели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ren.tv сообщает газета The Times of India.

“Повторяющиеся толчки малых величин указывают на большее землетрясение. Оно затронет и столичный регион. Он находится всего в 370 км от Кангры и в 260 км от Уттаркаши, которые известна сильными землетрясениями, и большее землетрясение в этой линии разлома обязательно затронет столицу”, - рассказал профессор кафедры прикладной геофизики института Пи Кей Хана.

Он отметил, что названные города уже переживали мощные землетрясения. По словам ученого, регион за последние два года испытал 64 подземных толчка магнитудой с магнитудой выше среднего. Эксперты отмечают, что 11 толчков за последние два месяца свидетельствуют о накоплении энергии деформаций.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана. Эпицентр стихии располагался в 244 километрах от Алматы, очаг залегал на глубине 24 километров.