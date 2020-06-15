Япония изучит меры по борьбе с инфекциями на круизных судах

Власти Японии проведут исследование с целью изучения мер по предотвращению распространения инфекций на круизных судах с учетом ситуации с большим количеством случаев заражения коронавирусом на лайнере Diamond Princess. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в министерстве государственных земель, транспорта и туризма страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается уроков, вынесенных из ситуации Diamond Princess, и обеспечения безопасности на круизных судах, то МИД Японии будет проводить на этот счет исследования, а также изучать зарубежный опыт. Мы будем сотрудничать по этой теме с МИД и другими организациями, имеющими к этому отношение. Поскольку мы, как министерство, отвечаем за круизные суда, корабли, разгрузку в портах, мы также создали рабочую группу с тем, чтобы обеспечить безопасность пассажиров лайнеров при возобновлении круизов", - отметили в ведомстве.

Говоря об авиасообщении в период пандемии, в министерстве рассказали, что перечень требований к авиакомпаниям включает в себя дезинфекцию салона, ношение масок и рекомендации к пассажирам воздерживаться от громких разговоров в полете. Кроме того, перевозчики уже начали размещать информацию для своих клиентов о том, что, согласно международным исследованиям, риск заражения в полете при соблюдении мер предосторожности низкий. В первую очередь это связано с тем, что воздух в салоне самолета фильтруется каждые две-три минуты.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились почти 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

За это время число заражений коронавирусом на судне достигло 712, что на тот момент сделало его вторым по масштабам очагом распространения инфекции за пределами КНР. Общее число летальных исходов среди госпитализированных пассажиров и членов экипажа составило 13.