Си Цзиньпин 17 июня проведет онлайн-форум для борьбы с коронавирусом в Африке

Председатель КНР Си Цзиньпин 17 июня в режиме видеоконференции проведет чрезвычайный саммит для борьбы с распространением коронавируса нового типа в странах Африки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как отмечается в распространенном заявлении, китайский лидер выступит с речью, которая будет посвящена ряду вопросов, касающихся ликвидации эпидемии в государствах данного региона. Помимо Китая инициаторами мероприятия стали Южная Африка и Сенегал.

В форуме также примут участие представители руководства целого ряда африканских стран, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В июне 2019 года на встрече с лидерами африканских государств в ходе саммита G20 в Осаке Си Цзиньпин подчеркнул, что власти КНР заинтересованы в тесном сотрудничестве с Африкой и будут совместно с прочими членами ООН активно содействовать решению наиболее важных проблем этого континента. По словам китайского лидера, Пекин намерен выстраивать со странами данного региона исключительно равноправные отношения, учитывать их интересы, также он рассчитывает на создание совместно с ними единой многосторонней системы свободной торговли.

По данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом в странах Африки превысило 240 тыс. человек, из них выздоровели 109,9 тыс., 6,4 тыс. умерли.