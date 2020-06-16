Не менее 20 солдат из Индии погибли в столкновении с военными Китая

По меньшей мере 20 индийских солдат погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими, которое произошло в долине реки Галван в восточной части союзной территории Ладакх. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник информационное агентство АNI со ссылкой на военные источники.

Агентство также утверждает, будто китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека.

Ранее во вторник представители сухопутных сил Индии заявили, что в понедельник в ходе столкновения индийских и китайских военных в районе союзной территории Ладакх погибли трое индийских пограничников, в том числе один офицер. По данным армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, военные погибли при рукопашных столкновениях с применением камней и палок.

С заявлениями о будто бы произошедшей попытке изменить статус-кво в районе индийско-китайской границы выступил во вторник МИД Индии. Заявление официального представителя ведомства Анурага Шриваставы размещено на сайте ведомства.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась, после того как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон тогда получили ранения. Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин в свою очередь утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.

После этого Индия и Китай заявили, что предпринимают усилия, направленные на обеспечение мира и спокойствия в пограничных районах. Представители командования с обеих сторон провели ряд встреч.