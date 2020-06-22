В Бразилии жертвами коронавируса стали более 50 тыс. человек

Число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в Бразилии превысило 50 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные официальной статистики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно обновленной сводке, за минувшие сутки зарегистрирован 641 летальный исход, их общее число выросло до 50 617. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 17 495 - до 1 085 038.

Сообщается о 549 386 выздоровевших. В пятницу страна преодолела барьер 1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, одновременно установив антирекрорд по числу выявленных случаев за сутки - 54 771.