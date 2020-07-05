В Индии за сутки коронавирусом заразились почти 25 тысяч человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишет минздрав страны.

Вчера прирост составил 22,7 тысячи, днем ранее — 20,9 тысячи.Таким образом, всего в стране заразились 673 тысячи человек. Индия почти догнала Россию по количеству заражений — отрыв составляет 399 случаев.

Лечение проходят почти 245 тысяч, выздоровели 409 тысяч, умерли больше 19 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.