В Нигерии затонула лодка, погибли 14 человек
Судно с 23 пассажирами на борту затонуло на юго-востоке Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель местной полиции.
По его информации, в результате инцидента погибли по меньшей мере 14 человек.
На данный момент спасателям удалось спасти лишь двух пассажиров. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Судно затонуло на пути в столицу штата Бенуэ город Макурди.
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