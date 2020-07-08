В Нигерии затонула лодка, погибли 14 человек

Судно с 23 пассажирами на борту затонуло на юго-востоке Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель местной полиции.

По его информации, в результате инцидента погибли по меньшей мере 14 человек.

На данный момент спасателям удалось спасти лишь двух пассажиров. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Судно затонуло на пути в столицу штата Бенуэ город Макурди.