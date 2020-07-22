На западе Мексики атаковали армейский патруль

Другие страны 22 июля 2020 04:42 (UTC+04:00)
На западе Мексики атаковали армейский патруль

Вооруженные гражданские лица во вторник напали на армейский патруль в районе Буэнависта в штате Мичоакан на западе Мексики. В ходе столкновения военнослужащие ликвидировали двоих участников атаки, еще трое были задержаны позднее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сведений о пострадавших среди солдат и офицеров обнародовано не было. На месте преступления военные изъяли восемь единиц длинноствольного оружия, боеприпасы и несколько гранат.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на минувшей неделе заявил, что его правительство не будет вести переговоры с бандами и наркокартелями и не пойдет им на уступки. "Мы продолжим бороться с преступностью и не позволим запугивать нас", - подчеркнул глава государства.

За первую половину текущего года жертвами насилия в Мексике стали не менее 14,6 тыс. человек. В конце апреля Лопес Обрадор назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что правительство активно работает над тем, чтобы изменить ее к лучшему.

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