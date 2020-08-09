Явка избирателей на досрочном голосовании на президентских выборах в Беларуси составила 41,7%

Явка избирателей на досрочном голосовании на президентских выборах составила 41,7%.

Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Выборы состоялись в Гомельской области, где на участки пришли 54,44% избирателей от общего числа включенных в списки.