Явка избирателей на досрочном голосовании на президентских выборах в Беларуси составила 41,7%
Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти
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Лейла Абдуллаева: Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана
Состоялось республиканское видеосовещание Оперативного штаба при Кабмине, посвященное карантинному режиму
Ferrero будет закупать у Ассоциации производителей фундука Грузии орех, обработанный в Центрах по сушке