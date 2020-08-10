В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек

Другие страны 10 августа 2020 07:13 (UTC+04:00)
В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек

По меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые идут в Южной Корее с начала месяца. Об этом сообщил в понедельник центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За минувшие выходные дни 13 человек погибли в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла. Около 7 тыс. человек в 11 городах и провинциях вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, 3,4 тыс. граждан до сих пор остаются в пунктах временного размещения.

Повреждены не менее 14 тыс. жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс. Всего зафиксировано не менее 700 оползней. Под водой оказались примерно 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Из-за сильных дождей временно останавливалось движение на ряде участков железных дорог.

Синоптики прогнозируют усиление дождей, поскольку к Корейскому полуострову приближается тайфун "Чанми". Ожидается, что во вторник утром он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо, а затем затронет южное побережье страны. Согласно прогнозам, на территории Южной Кореи ожидается выпадение от 80 до 250 мм осадков.

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