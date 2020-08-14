Вьетнам закупит российскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса. Как передает в пятницу агентство Reuters, об этом сообщили в эфире государственного телевидения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19", - указывается также в сообщении.