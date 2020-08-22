В ДР Конго боевики убили 13 мирных жителей
Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили по меньшей мере 13 мирных жителей двух деревень на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Исламисты напали 21 августа на деревни Кинзики-Матиба и Викено, расположенные в 10 км к востоку от города Оича в провинции Северное Киву, заявил глава общины одной из деревень Чуй Мукалангирва.
После почти 4-месячного перерыва боевики возобновили 13 августа активные действия в районе города Оича, устроив на одной из дорог засаду в начале рабочего дня. Погибли четыре мирных жителя. Сейчас боевики начали атаковать деревни.
Лента новостей
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу
В Грузии разработали руководство для перевода и транскрипции-транслитерации китайского языка на грузинский
В Азербайджане за последние сутки выявлено 184 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160 человек
Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов
Независимо от статуса в Азербайджане никому не дозволено неуважительно относиться к закону - депутат
Арест небезызвестных лиц показал, что в Азербайджане ни у кого нет и не будет особых привилегий - депутат
К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и, ведя себя безответственно, организовывает свадьбы - глава парламентского комитета
Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения - депутат
Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат
Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев либо другие должностные лица, должны нести правовую ответственность за свои поступки - депутат
Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли
В Туркменистане будут построены новые холодильные склады для хранения сельскохозяйственной продукции
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия»