Полицейские подверглись нападению в центральной части Мексики
Вооруженные преступники в субботу напали на группу полицейских в муниципалитете Селайя в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. В ходе боя полицейские ликвидировали семерых участников атаки, говорится в обнародованном заявлении районных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Один сотрудник правоохранительных органов был ранен, но его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе длинноствольного, осколочные гранаты, а также два автомобиля. Пока неизвестно, какая из орудующих в штате банд может нести ответственность за случившееся.
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