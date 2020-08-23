Число случаев COVID-19 в Мексике превысило 550 тысяч

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа в Мексике достигло 556 216. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, говорится в сообщении директора оперативных эпидемиологических исследований Минздрава страны Ану Лусиа де Гарса Барросо.

Она уведомила, что за минувшие сутки общее число случаев COVID-19 в Мексике увеличилось на 6482.

При этом общее число смертельных исходов возросло до 60 254.

Кроме того, в стране изучаются 83 146 подозрительных случаев заболевания коронавируса.