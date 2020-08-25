Премьер Туниса объявил о формировании нового правительства технократов

Премьер-министр Туниса Хишам Машиши объявил о формировании нового кабинета министров, состоящего из технократов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia

"После серии консультаций с партиями и парламентскими блоками и после оценки экономической, политической и социальной обстановки я пришел к выводу о необходимости [формирования] правительства, состоящего из независимых профессионалов", - приводит телеканал заявление Машиши. Глава кабмина также подчеркнул, что министрами станут специалисты, не состоящие в каких-либо партиях, что, по его мнению, позволит дистанцироваться от политических разногласий и сосредоточиться на принятии мер по возрождению экономики страны.

Уточняется, что в состав нового правительства вошли 28 человек, восемь из которых - женщины.

Президент Туниса Каис Саид назначил Машиши главой кабмина в конце июля и поручил ему сформировать новое правительство. Согласно конституции страны, на формирование правительства премьеру предоставлялся один месяц. Окончательный состав кабинета министров во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей (однопалатным парламентом). В случае, если парламент не утвердит новый состав кабмина, президенту республики предоставляется право распустить законодательный орган и объявить досрочные выборы.