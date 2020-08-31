В Канаде самолет приземлился на автотрассе
Небольшой самолет совершил вынужденную посадку на скоростном шоссе недалеко от города Маркхэм (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал СBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. В самолете, помимо пилота, находились пассажиры, но точное их количество не уточняется. Среди водителей также пострадавших нет.
Движение по шоссе частично перекрыто. Известно, что самолет приземлился на автотрассе недалеко от местного аэропорта. О причинах вынужденной посадки не сообщается.
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