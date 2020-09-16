В Новой Зеландии столкнулись школьный автобус и поезд

Водитель школьного автобуса, столкнувшегося в среду с поездом в Новой Зеландии, умер по дороге в больницу, 40 учащихся в результате ДТП получили травмы. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, столкновение с движущимся составом произошло на железнодорожном переезде в городе Палмерстон-Норт, расположенном в 140 км к северу от Веллингтона. Шесть школьников были госпитализированы.

В городской полиции отметили, что состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное, тяжелых травм ни у кого не зафиксировано. Машинист не пострадал. Причины случившегося выясняются.