В Новой Зеландии столкнулись школьный автобус и поезд
Водитель школьного автобуса, столкнувшегося в среду с поездом в Новой Зеландии, умер по дороге в больницу, 40 учащихся в результате ДТП получили травмы. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, столкновение с движущимся составом произошло на железнодорожном переезде в городе Палмерстон-Норт, расположенном в 140 км к северу от Веллингтона. Шесть школьников были госпитализированы.
В городской полиции отметили, что состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное, тяжелых травм ни у кого не зафиксировано. Машинист не пострадал. Причины случившегося выясняются.
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