Двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии

Другие страны 26 сентября 2020 18:49 (UTC+04:00)
Двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии

Колумбийские правоохранительные органы получили информацию о подготовке двумя иностранными гражданами покушения на президента Колумбии Ивана Дуке. С таким утверждением выступила в ночь на субботу колумбийская радиостанция Эрэ-сэ-энэ со ссылкой на источник в разведке Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь", - сказал источник. Никаких подробностей предполагаемого нападения он не привел. Вместе с тем он утверждал, что покушение готовили "один человек русской национальности, а другой - израильской".

По данным радиостанции, военные и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

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