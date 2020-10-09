В Канаде выявили максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки

Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 2 436, до 175 559. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, в Канаде установлен новый рекорд по этому показателю (предыдущий был зафиксирован 6 октября - 2 363 случая). В среду сообщалось о 1,8 тыс. заразившихся.

В стране зарегистрировано 9 557 летальных исходов, за последние 24 часа умерли 16 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли 7,9 млн канадцев, выздоровели 147,5 тыс. человек.