На Хайнане в городе Учжишань завершена прокладка самого длинного в провинции туннеля

Работы по прокладке самого протяженного туннеля в южной китайской провинции Хайнань завершены в городе Учжишань, в окрестностях которого расположены популярные у туристов одноименные горы. Соответствующая церемония была проведена на одной из секций туннеля в уезде Баотин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проложить туннель в сложной горной местности строителям удалось на семь месяцев раньше намеченного графика окончания этой фазы работ. Общая его протяженность превышает 4,8 км. Туннель спроектирован для движения по нему автотранспорта в обе стороны со скоростью не более 100 км/ч. В настоящее время он является самым протяженным туннелем в провинции. Первую позицию этот проект занимает и по объему вложенных в него средств.

Туннель является частью скоростного шоссе Шаньхай общей протяженностью 56 км. Данная автомагистраль начинается в городе Учжишань, проходит через уезд Баотин и заканчивается в заливе Хайтанвань в курортном городе Санья.

Строительство дорожной инфраструктуры на Хайнане является важной частью планов властей по превращению провинции в международный центр туризма и потребления. Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году провинцию Хайнань посетили свыше 83 млн туристов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.