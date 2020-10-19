В Гвинее завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах прошло спокойно и завершилось в прошедшее воскресенье в Гвинее без крупных инцидентов на избирательных участках. Об этом сообщила местная радиокомпания SABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В крупнейших городах страны была отмечена повышенная активность избирателей, когда перед участками выстраивались очереди, отмечает она. В Конакри, несмотря на сильный ливень, люди голосовали в массовом порядке.

Перед избирателями, число которых достигает 5,3 млн, стояла задача избрать одного из 12 кандидатов на пост президента страны. Среди них - действующий глава государства Альфа Конде, который уже дважды побеждал на президентских выборах, в 2010 и 2015 годах.

"Я отстаиваю свободные, демократически и прозрачные выборы, чтобы весь процесс проходил мирно и достойно, - заявил в воскресенье Альфа Конде во время голосования на своем участке в центре Конакри. - Гвинея может развиваться только в условиях мира, безопасности и единства". Он добавил, что "народ Гвинеи способен свободно и без какого-либо вмешательства сделать свой выбор".

Главным соперником Конде на выборах является лидер оппозиции бывший премьер-министр страны Селу Далейн Диалло. Они уже дважды конкурировали на президентских выборах, и оба раза побеждал Альфа Конде.

На выборах присутствовали наблюдатели от Африканского союза. Они посетили ряд избирательных участков и в целом остались довольны увиденным. Первые предварительные итоги голосования будут известны в середине недели. В случае, если ни одному из кандидатов не удастся набрать 50% плюс один голос, то 24 ноября состоится второй тур.