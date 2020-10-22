Протестующие в Бангкоке дали премьер-министру Таиланда три дня на отставку

Протестующие в Бангкоке передали полицейским возле Дома правительства Таиланда составленное ими заявление об отставке премьер-министра Праюта Чан-Очи, которое требуют подписать в течение трех дней. Стражи порядка приняли бумагу, копию которой разместил в среду Telegram-канал "Объединенный фронт Таммасата", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После этого координаторы акции попросили ее участников расходиться по домам. Вместе с тем организаторы пообещали властям вернуться к Дому правительства через три дня, если их требования не будут выполнены. Пока неизвестно, состоится ли в четверг очередная демонстрация. "Премьер-министру необходимо немедленно подписать отставку, если в течение трех дней не произойдет этого, то народ вернется" - сообщил Telegram-канал объединения "Свободная молодежь".

Кроме того, демонстранты потребовали в течение трех дней отпустить всех задержанных протестующих. Через несколько часов после акции возле Дома правительства стражи порядка задержали Патсаравали Тханакитвибун, которая является одной из тех, кто зачитывал требования об отставке премьер-министра. Как и в прошлые разы, задержание связано с запретом на собрания группами более пяти человек, который начал действовать с 15 октября.