На юге Китая объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Соудел"

Штормовое предупреждение объявлено на юге Китая в связи с приближением тихоокеанского тайфуна "Соудел", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в пятницу метеорологическая обсерватория Гонконга, через сутки циклон достигнет курортного острова Хайнань.

"К этому часу эпицентр тайфуна находится в 510 км южнее Гонконга и смещается из центральной части Южно-Китайского моря по направлению к острову Хайнань и Вьетнаму", - отмечается в сводке.

Тропический циклон сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами 140 км/ч. Из-за сильных волн на море в регионе прервано судоходство, тысячи шхун и баркасов укрылись в безопасных бухтах.

Сезон тайфунов в Тихом океане обычно длится с июня по ноябрь. Эти атмосферные вихри наносят серьезный ущерб странам и территориям Восточной Азии. "Соудел" стал уже 17-м по счету в этом году.