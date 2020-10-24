В ДТП с микроавтобусом в Танзании погибли не менее 13 человек
Микроавтобус перевернулся в субботу на северо-западе Танзании, 13 человек погибли, еще 11 получили ранения. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Большинство из 11 раненых пассажиров находятся в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти их жизни в больнице", - цитирует агентство заявление властей.
По словам окружного комиссара, к аварии привел отказ тормозной системы транспортного средства.
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