В двух городах эфиопского штата Амхара произошли взрывы
Два взрыва прогремели в городах Гондэр и Бахр-Дар на территории эфиопского штата Амхара. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Данные о разрушениях и пострадавших пока не приводятся.
Амхара граничит со штатом Тыграй, где с 4 ноября федеральные войска Эфиопии ведут упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя. Штат Афар находится к востоку от Тыграя.
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