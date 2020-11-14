В двух городах эфиопского штата Амхара произошли взрывы

Два взрыва прогремели в городах Гондэр и Бахр-Дар на территории эфиопского штата Амхара. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не приводятся.

Амхара граничит со штатом Тыграй, где с 4 ноября федеральные войска Эфиопии ведут упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя. Штат Афар находится к востоку от Тыграя.