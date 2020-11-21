КНР выделит Колумбии $600 тыс. для помощи пострадавшим от урагана

Власти КНР выделят колумбийским коллегам $600 тыс. в качестве гуманитарной помощи для борьбы с последствиями удара урагана "Йота". Об этом в пятницу сообщили в МИД южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заместитель главы МИД Китая Чжэн Цзэгуан выразил солидарность с Колумбией в связи со стихийными бедствиями <...> и объявил о том, что правительство [КНР] пожертвует $500 000 наличными и $100 000 через Красный Крест", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В свою очередь Богота поблагодарила Пекин за помощь.

Ранее колумбийские власти сообщили, что "Йота" уничтожил 80% домов на острове Провиденсия, расположенном в юго-западной части Карибского моря.