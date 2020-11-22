Мужчина погиб в результате нападения акулы у северо-западного побережья Австралии

Другие страны 22 ноября 2020 08:20 (UTC+04:00)
Мужчина погиб в результате нападения акулы у северо-западного побережья Австралии

Мужчина погиб в воскресенье при нападении акулы у северо-западного побережья Австралии близ города Брум (Западная Австралия). Об этом сообщило местное издание WA Today со ссылкой на полицию штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, инцидент произошел около 08:45 по местному времени на главном городском пляже Кейбл-бич. Хищник напал на 60-летнего мужчину, плававшего недалеко от берега, в результате чего пострадавший лишился руки и получил тяжелую травму ноги. Отдыхавшие на пляже люди вытащили его из воды, вызвали полицию и спасателей, которые оказали первую помощь мужчине. К месту происшествия прибыли бригады медиков, но спасти пострадавшего не удалось - он умер от полученных травм до прибытия машин скорой помощи.

Пляж закрыли для посещения, отдыхающих призвали проявлять осторожность и следовать рекомендациям властей. Катер службы спасения был направлен для патрулирования окрестных вод.

За последние шесть недель это второе нападение акулы на человека у западного побережья континента. 9 октября в заливе Уили, расположенном в 700 км к юго-востоку от города Перт, из-за нападения хищника погиб 60-летний Эндрю Шарп. Его тело спасателям найти не удалось, однако они обнаружили обрывки гидрокостюма мужчины и обломки его доски для серфа со следами зубов акулы.

В 2020 году по меньшей мере восемь человек погибли в результате нападения акул у берегов Австралии. Ежегодно хищники в среднем атакуют порядка 20 человек, однако не более четверти пострадавших погибают в результате этих нападений. Наиболее опасным считается западное побережье Австралии. Ежегодно на долю этого региона приходится порядка 40% всех смертей, связанных с нападением акул на континенте.

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