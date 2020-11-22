На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье к востоку от основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился рядом с побережьем соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 40 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сильные подземные толчки ощутили жители префектур Токио, Тиба, Фукусима, Сайтама, Иватэ, Мияги.
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